«Пугачева просила, чтобы Галкину* разрешили вернуться»: Раскрыта правда о поездках певицы в Москву

Уехавшая из России певица Алла Пугачева приезжала в страну просить, чтобы ее мужу, шоумену Максиму Галкину* разрешили вернуться. Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, артистка уехала из страны, поскольку потеряла свой авторитет и влияние. Ее редкие и быстрые приезды в Россию связаны с просьбами разрешить вернуться ее супругу, отметил продюсер.
«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. “А что он такого сказал? — говорила она в кабинетах. — Ничего такого в принципе”, — рассказал Пригожин.
Он также назвал артистку и комика «умными, хитрыми и циничными» людьми, которые ничего не делают просто так. Пригожин добавил, что исполнительнице и ее супругу всегда платили за их выступления, никогда и нигде они не выступали бесплатно.
«А что же вы тогда, если вам все это не нравилось, после Крыма не уехали, в 2014 году? Что ж вы еще 10 лет здесь колотили бабки, причем огромные деньги? Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества,» — подытожил Пригожин.
После отъезда из России у Пугачевой и Галкина* остался замок в деревне Грязь, на который у них уходят огромные суммы ежемесячно.
*Признан иноагентом на территории России.
