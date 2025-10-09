«Пугачева просила, чтобы Галкину* разрешили вернуться»: Раскрыта правда о поездках певицы в Москву

«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. “А что он такого сказал? — говорила она в кабинетах. — Ничего такого в принципе”, — рассказал Пригожин.