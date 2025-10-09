Упрощенка для рабочих специальностей оправдала ожидания

«Предварительные итоги реализации эксперимента демонстрируют положительные результаты. Система поступления стала более гибкой и позволяет учитывать интересы и способности каждого школьника», — констатируют в аппарате Ирины Потехиной. Там же уточняют, что прием на профессии в учреждения среднего профессионального образования увеличился более чем на 28%. А также сократилось число выпускников девятых классов, не получивших аттестат об основном общем образовании. Без аттестата после экзамена в этом году осталось 574 человека против 1,4 тыс. выпускников годом ранее. При этом 269 человек и вовсе не были допущены к экзаменам, 305 человек не справились с ОГЭ, 213 — остались в девятом классе на второй год.