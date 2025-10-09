Новосибирца будут судить за избиение отца до смерти

Всё произошло вечером 10 июля у подъезда одного из жилых домов в Ленинском районе. Тогда мужчины сильно повздорили, дошло до рукоприкладства. Сын ударил отца по голове девять раз, из-за чего потерпевший упал и ударился головой об асфальт.