Новосибирца будут судить за избиение отца до смерти

В Новосибирске будут судить мужчину, который до смерти избил отца. Горожанина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Всё произошло вечером 10 июля у подъезда одного из жилых домов в Ленинском районе. Тогда мужчины сильно повздорили, дошло до рукоприкладства. Сын ударил отца по голове девять раз, из-за чего потерпевший упал и ударился головой об асфальт.
— Смерть потерпевшего наступила от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи, — добавили в пресс-службе.