Беспилотник повредил частный дом в Ростовской области

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата поврежден частный дом. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, силы ПВО осуществили перехват и уничтожение БПЛА в указанном районе. Из-за падения обломков во двор жилого дома были повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Во дворе того же домовладения возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
Кроме того, в еще одном доме в результате инцидента оказались разбиты стекла в окнах. Еще один очаг возгорания был зафиксирован за населенным пунктом — в поле загорелась сухая трава, но и этот пожар был быстро потушен.
По информации губернатора, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.
