Океанолог Сапожников перечислил российские города, которым грозит затопление

10 сентября в СМИ появилась информация, что в результате сильных наводнений, которые обрушились на остров Бали, погибли по меньшей мере шесть человек — четверо из них погибли во время обрушения двух зданий. Еще двое местных жителей умерли в районе Джимбарана — оттуда эвакуировали 85 человек. Доступ к международному аэропорту острова был ограничен, поскольку по затопленным дорогам могут ехать только грузовики.