Океанолог Сапожников перечислил российские города, которым грозит затопление

Российским прибрежным территориям может грозить затопление из-за климатических изменений и повышения уровня Мирового океана. Об этом рассказал океанолог Филипп Сапожников.
По его оценке, к концу века под воду могут уйти Азов, южные районы Ростова-на-Дону, керченское побережье, некоторые участки Санкт-Петербурга и часть Кронштадта. Ученый отметил, что подъем уровня океана к 2100 году может составить от 30 до 65 сантиметров, а при неблагоприятных сценариях — до одного метра 30 сантиметров.
Сапожников уточнил, что к 2300 году уровень воды может подняться уже на 5,5 метра. Такое изменение, по его словам, приведет к частичному исчезновению низменных прибрежных зон и серьезным последствиям для инфраструктуры.
Эксперт подчеркнул, что эти данные основаны на моделировании наблюдаемых процессов и пока считаются теоретическими расчетами. Он добавил, что рост уровня океана связан с таянием ледников и прогревом глубинных вод, из-за чего объем воды увеличивается, передает РИА Новости.
