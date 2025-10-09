Ричмонд
В 2025 году обновили более 27 километров трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда

Прежняя гравийная дорога с неровностями доставляла только неудобства водителям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году обновили более 27 километров трассы Иркутск — Оса — Усть-Уда. Отремонтированные участки находятся в Осинском и Иркутском районах. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, прежняя гравийная дорога с крутыми подъёмами и неровностями доставляла только неудобства водителям.

— Сейчас ситуация улучшилась: дорожники провели буровзрывные работы и создали насыпи, уложили водопропускные трубы. На всем участке сделали новое асфальтобетонное покрытие, — сообщил губернатор Иркутской области.

Реконструкция этой дороги ведется с 2017 года. Уже приведено в порядок 48,7 километра трассы. В этом году работы развернулись в Усть-Удинском районе, а завершить их планируют к 2027 году.