В 2025 году обновили более 27 километров трассы Иркутск — Оса — Усть-Уда. Отремонтированные участки находятся в Осинском и Иркутском районах. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, прежняя гравийная дорога с крутыми подъёмами и неровностями доставляла только неудобства водителям.
— Сейчас ситуация улучшилась: дорожники провели буровзрывные работы и создали насыпи, уложили водопропускные трубы. На всем участке сделали новое асфальтобетонное покрытие, — сообщил губернатор Иркутской области.
Реконструкция этой дороги ведется с 2017 года. Уже приведено в порядок 48,7 километра трассы. В этом году работы развернулись в Усть-Удинском районе, а завершить их планируют к 2027 году.