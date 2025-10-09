Нижегородцы рассказали, что хотят видеть на месте «Водника»

Опрос разработали в ННГУ им. Лобачевского, а в нем приняли участие более 1200 человек. Как выяснилось, пожелания нижегородцев по будущей территории совпадают с готовящимся мастер-планом.
Как рассказал замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, на стадионе намерены оборудовать уличные тренажеры, баскетбольную и волейбольную площадки и открыть новые направления для обучения детей.
Помимо встречи и обсуждения результатов опроса, нижегородцы осмотрели обходные пути, которые отремонтировали для удобства горожан. Так, с торца дома № 3 по ул. Володарского расширили тротуар и отремонтировали лестницу, а между домами на ул. Ошарской, 15 и ул. Володарского, 11 по просьбе жителей дополнительно сделали лестничный сход.
Напомним, что 29 августа власти признали стадиона «Водник» аварийным и закрыли к нему доступ. Позже мэрия постановила снести 14 объектов стадиона «Водник»: футбольное поле, хоккейную площадку, два забора, два теннисных корта, два блока гаражей, беговую дорожку, судейскую будку, трибуны, школу фигурного катания, трансформаторную подстанцию и спортивный клуб. Как выяснилось, территорию стадиона хотят превратить в новое городское пространство в рамках КРТ. Работы планировали провести 2023 — 2025 годы, однако откладывались из-за недостатка финансирования.
Затем в Нижнем Новгороде создали Общественный совет по «Воднику». В его состав войдут активные нижегородцы, спортсмены, тренеры одноименной спортшколы и родительский актив.