Нижегородцы рассказали, что хотят видеть на месте «Водника»

Напомним, что 29 августа власти признали стадиона «Водник» аварийным и закрыли к нему доступ. Позже мэрия постановила снести 14 объектов стадиона «Водник»: футбольное поле, хоккейную площадку, два забора, два теннисных корта, два блока гаражей, беговую дорожку, судейскую будку, трибуны, школу фигурного катания, трансформаторную подстанцию и спортивный клуб. Как выяснилось, территорию стадиона хотят превратить в новое городское пространство в рамках КРТ. Работы планировали провести 2023 — 2025 годы, однако откладывались из-за недостатка финансирования.