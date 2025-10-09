Въезд в Южную Корею для россиян усложнили тестом на знание истории и памятников

Российским гражданам массово отказывают во въезде в Южную Корею. На границе разворачивают не только молодых девушек, но и целые семьи с детьми. В большинстве случаев туристам устраивают допросы, проверяя их знания о сеульских достопримечательностях.
Истории несостоявшихся поездок, которыми делятся россияне, схожи: туристов подвергают проверке знаний истории, памятников и знаковых мест, после чего, как правило, отказывают во въезде, удерживая их в ожидании решения в «подвале» аэропорта.
Один из путешественников, Андрей, рассказал, что его также не пустили в Сеул без объяснения причин. После длительного ожидания, чтобы привлечь внимание, он устроил перформанс в аэропорту, написав на картонке, что корейское правительство держит его в заложниках. В результате пограничники были вынуждены его отпустить.
Семью из семи человек российских туристов пропустили лишь частично: разрешили въезд только бабушке и ребенку, остальные члены семьи отказались от поездки. Другому туристу разрешили въехать, а его жене — нет, поскольку она не смогла назвать адреса достопримечательностей, так как маршрут составлял муж. В итоге пара провела несколько дней в ожидании обратного рейса в «подвале».
Некоторых девушек, по информации издания, корейские власти могут принимать за секс-работниц, отказывая во въезде после продолжительного ожидания на основании внешних признаков, передает Telegram-канал Baza.
В Турции российские туристы застряли из-за вспышки вируса Коксаки. Одна из туристок рассказала, что на четвертый день пребывания в отеле ее полуторагодовалый сын почувствовал себя плохо — температура поднялась до 40 градусов, а позже появилась сыпь. В турецкой клинике ребенку поставили диагноз и назначили карантин.