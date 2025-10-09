Ричмонд
Бум на доставку: Башкирия стала лидером на рынке курьерских услуг

Спрос на курьеров в Башкирии вырос на 84%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии наблюдается бум на рынке курьерских услуг. По информации UfaTime, согласно свежим данным исследований, регион стал абсолютным лидером по росту количества вакансий для курьеров в России. В третьем квартале 2025 года спрос на этих специалистов в республике подскочил на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рост сопровождается также увеличением заработной платы, что делает профессию одной из самых привлекательных на рынке труда республики. По информации экспертов, среднее еженедельное вознаграждение курьера в регионе достигло 120 062 рублей. Данный показатель на 26% превышает уровень прошлого года, что свидетельствует о высокой конкуренции среди работодателей за надежных сотрудников.

