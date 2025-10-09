Бум на доставку: Башкирия стала лидером на рынке курьерских услуг

В Башкирии наблюдается бум на рынке курьерских услуг. По информации UfaTime, согласно свежим данным исследований, регион стал абсолютным лидером по росту количества вакансий для курьеров в России. В третьем квартале 2025 года спрос на этих специалистов в республике подскочил на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года.