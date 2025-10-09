Басист Kiss Джин Симмонс попал в аварию, потеряв сознание за рулем

Американский музыкант Джин Симмонс, который является басистом известной группы Kiss, был госпитализирован после того, как потерял сознание за рулем автомобиля и столкнулся с припаркованной машиной в Малибу. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в NBC News.
— У меня небольшая вмятина на крыле. Бывает. Особенно с теми из нас, кто водит ужасно. Это как раз я. Все хорошо, — рассказал гитарист.
Телеканал уточняет, что после медицинского осмотра Симмонса отпустили домой восстанавливаться.
