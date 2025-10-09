Отстранить от власти Пашиняна захотели 34 депутата Армении

Попытка отстранить премьер-министра Армении Никола Пашиняна не получила достаточной поддержки в парламенте. Об этом сообщил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в своем блоге. По его словам, инициативу поддержали 34 депутата, хотя для запуска процедуры требовалось не меньше 36 голосов.
Оппозиция обвинила правительство в провале политики национальной безопасности, потере территориальной целостности, нарушении демократических принципов и ухудшении экономической ситуации. В документе отмечается, что действия властей якобы привели к кризису государственного суверенитета и социальной сферы.
В случае успешного вотума недоверия планировалось сформировать переходное правительство и провести досрочные выборы. Однако, как уточнил Мамиджанян, для импичмента необходимо не меньше 54 голосов из 107, в то время как правящая партия «Гражданский договор» контролирует 69 мандатов.
При этом 26 сентября в Ереване прошел митинг с требованием объявить импичмент премьер-министру Армении. Оппозиционная фракция «Честь имею» тогда же подготовила проект заявления об отрешении главы правительства от должности.
Ранее глава Союза армян России Ара Абрамян выразил мнение, что Пашинян должен покинуть свой пост или отказаться от участия в будущих выборах, поскольку он не сдержал обещаний, данных народу.