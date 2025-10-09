Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин: Удары Tomahawk будут означать военные действия США против России

Степашин объяснил значение ударов Tomahawk в отношениях России и США.

Источник: Комсомольская правда

В случае запусков крылатых ракет Tomahawk, Россия, конечно, будет сбивать их. Однако сам факт их использования будет значить начало военных действий США против России. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Будем сбивать, как сказал наш президент», — заметил он.

Политик отказался от прогнозов — рискнут ли в Вашингтоне пойти на этот шаг.

«Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России.», — заключил Степашин, напомнив, что Украина сама не сможет ими управлять ни в наведении, ни в обслуживании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон может начать поставлять Киеву дальнобойные системы высокой точности Tomahawk. Однако это приведет к разрушению отношений между США и Россией.

Позже в МИД России также подчеркнули, что применение Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. И это может привести к новому витку эскалации.