Степашин: Удары Tomahawk будут означать военные действия США против России

В случае запусков крылатых ракет Tomahawk, Россия, конечно, будет сбивать их. Однако сам факт их использования будет значить начало военных действий США против России. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
«Будем сбивать, как сказал наш президент», — заметил он.
Политик отказался от прогнозов — рискнут ли в Вашингтоне пойти на этот шаг.
«Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России.», — заключил Степашин, напомнив, что Украина сама не сможет ими управлять ни в наведении, ни в обслуживании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон может начать поставлять Киеву дальнобойные системы высокой точности Tomahawk. Однако это приведет к разрушению отношений между США и Россией.
Позже в МИД России также подчеркнули, что применение Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. И это может привести к новому витку эскалации.