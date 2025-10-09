Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ 19 украинских беспилотников

В небе над Волгоградской областью в ночное время российские военные уничтожили девять БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила в ночь с 8 на 9 октября над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В небе над Волгоградской областью было сбито девять БПЛА, над Брянской и Курской — по три дрона. Ещё по одному беспилотнику военные нейтрализовали над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Также было частично повреждено здание котельной в Котовском районе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше