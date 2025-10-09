Силы ПВО за ночь сбили над территорией РФ 19 украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила в ночь с 8 на 9 октября над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
В небе над Волгоградской областью было сбито девять БПЛА, над Брянской и Курской — по три дрона. Ещё по одному беспилотнику военные нейтрализовали над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Также было частично повреждено здание котельной в Котовском районе.