Генпрокуратура: 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению

Заместитель генерального прокурора добавил, что по существу было рассмотрено 70 обращений. Он пояснил: это связано с тем, что не все обращения соответствовали необходимым требованиям. К примеру, не хватало какого-либо сведения, то есть представлен был не полный пакет.