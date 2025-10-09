Генпрокуратура: 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению

Генпрокуратура сообщила, что 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению. Подробности в интервью «Первому информационному телеканалу» озвучил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает РИА Новости.
Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в феврале 2023 года указом президента была образована комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений (подробнее мы писали здесь).
— Речь шла о совершении ими правонарушений во время электоральной и постэлекторальной кампании 2020 года и именно находящихся за границей. К настоящему моменту комиссией рассмотрено 323 обращения, — уточнил Алексей Стук.
Заместитель генерального прокурора добавил, что по существу было рассмотрено 70 обращений. Он пояснил: это связано с тем, что не все обращения соответствовали необходимым требованиям. К примеру, не хватало какого-либо сведения, то есть представлен был не полный пакет.
По его словам, это не значит, что на подобное обращение будет дат отрицательный ответ и переписка в дальнейшем прекратится. Находящемуся за границей предложат предоставить более полные сведения или же уточнить те или иные.
— С учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений. И это позволило 30 гражданам уже вернуться в Республику Беларусь из-за границы, — заявил заместитель генерального прокурора Беларуси.
Ранее белорус рассказал подробности возвращения в Беларусь из Польши после обращения в комиссию по возвращению: «Ничего нет важнее семьи».
Тем временем генпрокуратура допустила к работе 11 спортсменов, замеченных в протестах 2020.
Кроме того, минчанин приехал в больницу с болями в сердце, а врачи вызвали милицию.