Почти два месяца вместо 28 дней: россиянам раскрыли секрет идеального отпускного графика на 2026 год

Эксперт из «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в беседе с RT рассказал, как эффективно использовать 28 дней отпуска в 2026 году. По его словам, грамотное планирование позволит создать несколько продолжительных периодов для отдыха, растянув его почти на два месяца.
Год начнется с длинных зимних выходных. Специалист напомнил, что с 1 по 11 января будет непрерывный отдых. Если взять отпуск с 12 по 16 января, то общая продолжительность составит 18 дней. Февраль предлагает возможность для девятидневного перерыва. Эксперт пояснил, что к длинным выходным с 21 по 23 февраля можно добавить отпуск с 24 по 27 февраля.
В марте можно запланировать неделю отдыха. Островерхий уточнил, что выходной 9 марта и отгулы с 10 по 13 марта создадут непрерывную свободную неделю. Май традиционно богат на праздники. Специалист рассказал, что, взяв отпуск с 4 по 8 мая между праздниками 1−3 мая и 9−11 мая, можно получить 11 дней непрерывного отдыха.
Летом в июне также можно организовать длительные каникулы. Эксперт посоветовал присоединить к трехдневным выходным 12−14 июня отпуск с 8 по 11 июня, что даст возможность отдохнуть девять дней подряд.
Осенью возможность для отдыха появляется в ноябре. Островерхий разъяснил, что, взяв отпуск 3, 5 и 6 ноября, можно получить шесть свободных дней. Завершает год декабрь. Специалист отметил, что отпуск с 28 по 30 декабря плавно соединится с новогодними каникулами.
В итоге за год можно равномерно распределить все 28 дней отпуска, создав семь длительных периодов для отдыха.
Напомним, 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В постановлении правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году» указано, что выходной с 5 января переносится на 31 декабря. Поэтому можно планировать новогодние каникулы уже с этого дня.