Почти два месяца вместо 28 дней: россиянам раскрыли секрет идеального отпускного графика на 2026 год

Год начнется с длинных зимних выходных. Специалист напомнил, что с 1 по 11 января будет непрерывный отдых. Если взять отпуск с 12 по 16 января, то общая продолжительность составит 18 дней. Февраль предлагает возможность для девятидневного перерыва. Эксперт пояснил, что к длинным выходным с 21 по 23 февраля можно добавить отпуск с 24 по 27 февраля.