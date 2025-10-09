Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Братске превысила 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Братске продолжает расти. По данным за первые шесть месяцев 2025 года, она уже превысила 100 тысяч рублей. Такие данные содержатся в отчете о социально-экономическом развитии Братска за первое полугодие. Документ опубликован на сайте мэрии, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В отчете указывается, что среднемесячная начисленная заработная плата в Братске с января по июнь составила 104 430 рублей. Уточняется, что речь идет о крупных и средних городских предприятиях, включая организации с численностью до 15 человек. Субъекты малого предпринимательства в статистике не учитывались. По сравнению с первым полугодием 2024-го рост зарплаты составил 15,2% (в 2024 году этот показатель составлял 90,6 тысяч рублей).

В отчете также приводятся данные о среднемесячных начисленных заработных платах на предприятиях и в организациях в разных сферах деятельности. Самая высокая средняя зарплата оказалась у работников сфер «Транспортировка и хранение» (почти 151 тысяча рублей), «Деятельность в области информации и связи» (около 140 тысяч рублей), «Строительство» (125 тысяч рублей), «Обрабатывающие производства» (121 тысяча рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы также повысилась. По итогам первых шести месяцев 2025 года она составила 80,3 тысячи рублей. Рост с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%.