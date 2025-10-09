Средняя зарплата в Братске превысила 100 тысяч рублей

В отчете указывается, что среднемесячная начисленная заработная плата в Братске с января по июнь составила 104 430 рублей. Уточняется, что речь идет о крупных и средних городских предприятиях, включая организации с численностью до 15 человек. Субъекты малого предпринимательства в статистике не учитывались. По сравнению с первым полугодием 2024-го рост зарплаты составил 15,2% (в 2024 году этот показатель составлял 90,6 тысяч рублей).
В отчете также приводятся данные о среднемесячных начисленных заработных платах на предприятиях и в организациях в разных сферах деятельности. Самая высокая средняя зарплата оказалась у работников сфер «Транспортировка и хранение» (почти 151 тысяча рублей), «Деятельность в области информации и связи» (около 140 тысяч рублей), «Строительство» (125 тысяч рублей), «Обрабатывающие производства» (121 тысяча рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы также повысилась. По итогам первых шести месяцев 2025 года она составила 80,3 тысячи рублей. Рост с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%.