Средняя зарплата в Братске превысила 100 тысяч рублей

В отчете указывается, что среднемесячная начисленная заработная плата в Братске с января по июнь составила 104 430 рублей. Уточняется, что речь идет о крупных и средних городских предприятиях, включая организации с численностью до 15 человек. Субъекты малого предпринимательства в статистике не учитывались. По сравнению с первым полугодием 2024-го рост зарплаты составил 15,2% (в 2024 году этот показатель составлял 90,6 тысяч рублей).