Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

31 тысяча жителей Иркутской области выйдут на пенсию в 2026 году

Право на страховую пенсию по старости получат женщины 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962 году.

Источник: KrasnodarMedia.su

Отделение Социального фонда России по Иркутской области заранее подготовило документы для 31 тысячи жителей региона, которые должны выйти на заслуженный отдых в 2026 году. Основную массу будущих пенсионеров составят женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, имеющие право на страховую пенсию по старости, пишет ИА IrkutskMedia.

Для назначения пенсии в 2026 году необходимо выполнение нескольких условий: достижение пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин, наличие как минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Вся информация о трудовой деятельности и накопленных баллах хранится на индивидуальном лицевом счете гражданина.

«Специалисты Отделения СФР по Иркутской области за год до выхода на пенсию гражданина проверяют корректность данных на его ИЛС: сведения о стаже, учебе, службе в армии и другие периоды. При выявлении неточностей гражданину предлагают скорректировать недостающую информацию, а в случае необходимости, направляют запросы в архивы и ведомства», — прокомментировал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Проверить свои данные гражданин может самостоятельно в любое время, получив выписку из ИЛС через портал Госуслуг (12+), в клиентской службе СФР или в офисе МФЦ.

Напомним, что Иркутская область вошла в список регионов, которым дополнительно предоставят средства на доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Приангарье получит на эти цели 247,561,8 тысячи рублей. Также федеральное финансирование предоставлено соседним регионам — Республике Бурятия (65001,7 тысяч рублей), Забайкальскому краю (543674,4 тысячи рублей), Красноярскому краю (479306,4 тысячи рублей).