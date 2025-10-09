31 тысяча жителей Иркутской области выйдут на пенсию в 2026 году

«Специалисты Отделения СФР по Иркутской области за год до выхода на пенсию гражданина проверяют корректность данных на его ИЛС: сведения о стаже, учебе, службе в армии и другие периоды. При выявлении неточностей гражданину предлагают скорректировать недостающую информацию, а в случае необходимости, направляют запросы в архивы и ведомства», — прокомментировал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.