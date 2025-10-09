31 тысяча жителей Иркутской области выйдут на пенсию в 2026 году

Отделение Социального фонда России по Иркутской области заранее подготовило документы для 31 тысячи жителей региона, которые должны выйти на заслуженный отдых в 2026 году. Основную массу будущих пенсионеров составят женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, имеющие право на страховую пенсию по старости, пишет ИА IrkutskMedia.
Для назначения пенсии в 2026 году необходимо выполнение нескольких условий: достижение пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин, наличие как минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Вся информация о трудовой деятельности и накопленных баллах хранится на индивидуальном лицевом счете гражданина.
«Специалисты Отделения СФР по Иркутской области за год до выхода на пенсию гражданина проверяют корректность данных на его ИЛС: сведения о стаже, учебе, службе в армии и другие периоды. При выявлении неточностей гражданину предлагают скорректировать недостающую информацию, а в случае необходимости, направляют запросы в архивы и ведомства», — прокомментировал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Проверить свои данные гражданин может самостоятельно в любое время, получив выписку из ИЛС через портал Госуслуг (12+), в клиентской службе СФР или в офисе МФЦ.
Напомним, что Иркутская область вошла в список регионов, которым дополнительно предоставят средства на доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Приангарье получит на эти цели 247,561,8 тысячи рублей. Также федеральное финансирование предоставлено соседним регионам — Республике Бурятия (65001,7 тысяч рублей), Забайкальскому краю (543674,4 тысячи рублей), Красноярскому краю (479306,4 тысячи рублей).