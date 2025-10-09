Игорь Кобзев поздравил команду «Ермак» с новым сезоном Национальной молодежной хоккейной лиги

Ее соперником стала команда «Гвардия» из Краснодара. Символическое вбрасывание шайбы произвели Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Ангарска Сергей Петров.
«Впереди у нашей команды “Ермак” — 48 матчей регулярного первенства России по хоккею. Первым соперником станет краснодарский клуб “Гвардия”. Всех нас ждет интересная игра. Для ангарской команды “Ермак” этот сезон является третьим в истории выступлений в МХЛ. Предыдущие сезоны хоккеисты “Ермака” показывали высокие результаты, выходя в плей-офф и доходя до четвертьфинала. Уверен, наша команда сможет реализовать свои планы и укрепить конкурентные позиции», — отметил Игорь Кобзев перед матчем.
Глава региона поздравил спортсменов и болельщиков с открытием хоккейного сезона и пожелал всем ярких эмоций и захватывающих моментов.
Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Гвардии», сообщает пресс-служба областного правительства.
«Несмотря на то, что сегодня “Ермак” уступил сопернику, поддерживаю ребят. Они выглядели достойно, дарили болельщикам много ярких моментов. Сезон только начался, уверен, наши хоккеисты наверстают», — прокомментировал Губернатор.