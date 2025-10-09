Ростовская область подписала инвестсоглашения более чем на 11 млрд рублей

Правительство Ростовской области заключило инвестиционные соглашения на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Проекты, связанные с созданием масштабного яблоневого сада и расширением пивоваренного производства, были подписаны в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2025», сообщили в донском правительстве.
Одно из соглашений касается закладки в поселке Быстрореченском Тацинского района интенсивного яблоневого сада площадью 1000 гектаров. На эти цели инвестор направит 9,1 млрд рублей собственных и привлеченных средств.
Планируется, что на землях существующего сада в четыре этапа будет высажен новый высокоинтенсивный массив. Работы начнутся с 2026 года с ежегодной закладкой по 250 гектаров. В проекте будут применены современные технологии: высокая плотность посадки, капельное орошение, шпалерная система, снегозадержание и использование биоудобрений.
Выход на полную урожайность будет поэтапным: первый сбор в 1200 тонн ожидается в 2027 году, к 2030 году планируют собрать 35,5 тысячи тонн яблок, а на максимальное плодоношение в 60 тысяч тонн рассчитывают в 2032 году.
Еще одно соглашение было подписано с одной из ведущих пивоваренных компаний. Инвестиционный проект предполагает расширение ее производственных мощностей в Ростове-на-Дону. Компания вложит в развитие своей площадки 2 млрд рублей.
В рамках проекта будет установлена дополнительная линия розлива продукции в алюминиевую банку, а также обустроен складской комплекс. Реализовать проект компания намерена до конца 2027 года, в настоящее время ведется оформление земельного участка.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!