«Ужасная рассеянность»: Гузеева резко ответила Кудрявцевой после передачи о мошенниках

— Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне ты лично меня поддерживала. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир, — обратилась она в своем блоге.