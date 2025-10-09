«Ужасная рассеянность»: Гузеева резко ответила Кудрявцевой после передачи о мошенниках

Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес коллеги и подруги Леры Кудрявцевой после выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждались мошеннические схемы. Передача задела звезду шоу «Давай поженимся!», поскольку в ней упоминался аферист Сергей Домогацкий, которого она когда-то рекламировала.
Во время эфира Кудрявцева заявила, что Гузеева не виновата и стала жертвой обмана. Она подчеркнула, что ее подруга — порядочный и наивный человек, которого мошенники использовали.
Однако Гузеева обиделась и опубликовала обращение в соцсетях, где усомнилась в ее искренности. Она упрекнула Кудрявцеву в забывчивости и напомнила, что та тоже была знакома с Домогацким.
— Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне ты лично меня поддерживала. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир, — обратилась она в своем блоге.
Артистку подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Шесть россиян подали заявление в полицию. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако когда пришло время сдавать объекты, предприниматель исчез. Домогацкий активно вел социальные сети, и в его роликах часто появлялась телеведущая с рекламой.