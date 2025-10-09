Стало известно, какой мультфильм помог женщине с СДВГ излечиться от бессонницы

Женщина из Великобритании обнаружила, что мультфильм «Рататуй» помогает ей бороться с расстройством сна. Об этом необычном случае информирует издание The Guardian.
Ханна Кендрик сообщает о многолетних трудностях с засыпанием, преследовавших ее с детских лет. Единственным способом погрузиться в сон для нее долгое время оставался работающий телевизор.
Лишь к 27 годам женщина осознала, что корень проблемы связан с неврологическим нарушением. В период пандемии коронавируса у нее диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Не подозревая о своем диагнозе, в юношеском возрасте Ханна сформировала особый ритуал: засыпать исключительно при включенном телевизоре. Она выбирала определенную кинокартину и использовала ее как фон для сна на протяжении нескольких недель, после чего требовалась замена звукового сопровождения.
Перелом наступил, когда женщина начала просмотр мультфильма «Рататуй». Как пояснила Ханна, эта картина идеально соответствует ее потребностям благодаря отсутствию внезапных громких звуковых эффектов.
Монотонный гул кухонной техники, негромкое позвякивание посуды и размеренные реплики персонажей создают оптимальные условия для быстрого засыпания. По словам Кендрик, она неизменно следует этой традиции каждую ночь на протяжении полутора десятилетий.
Женщина с легкой досадой отмечает, что порой засыпает настолько быстро, что не успевает полностью посмотреть мультфильм. Вероятно, многие эпизоды анимационной картиры остаются ей незнакомы.
