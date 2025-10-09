«Мед из Саргатки, голубцы из Исилькуля!»: омичей зовут на губернаторские ярмарки

«Вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, а также всевозможные мясные деликатесы привозят из Москаленского, Называевского и Большереченского районов. Из Исилькуля — мясные и рыбные замороженные полуфабрикаты: котлеты, пельмени, манты, голубцы. Куры, охлажденная и замороженная куриная продукция широко представлена Омским и Азовским районами, а свежий хлеб и выпечка — Черлакским. Также на ярмарки привозят молоко, сметану и масло с молочных ферм Москаленского, Азовского, Таврического и Называевского районов. Мед поставляют пасечники из Марьяновского, Саргатского, Таврического и Усть-Ишимского районов», — заявил Сергей Шелест.