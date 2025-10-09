«Мед из Саргатки, голубцы из Исилькуля!»: омичей зовут на губернаторские ярмарки

Рекламу еженедельным продовольственным ярмаркам на рынках Омска сделал глава города в своем телеграм-канале. Чиновник подробно перечислил состав и географию производства привозимых в город продуктов питания.
«Вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, а также всевозможные мясные деликатесы привозят из Москаленского, Называевского и Большереченского районов. Из Исилькуля — мясные и рыбные замороженные полуфабрикаты: котлеты, пельмени, манты, голубцы. Куры, охлажденная и замороженная куриная продукция широко представлена Омским и Азовским районами, а свежий хлеб и выпечка — Черлакским. Также на ярмарки привозят молоко, сметану и масло с молочных ферм Москаленского, Азовского, Таврического и Называевского районов. Мед поставляют пасечники из Марьяновского, Саргатского, Таврического и Усть-Ишимского районов», — заявил Сергей Шелест.
Также градоначальник напомнил место дислокации и режим работы фермерских ярмарок. Они работают каждые пятницу и субботу с 8 до 15 часов по адресам: ул. 20 Партсъезда, 35, Советский рынок; просп. Комарова, 6, Левобережный рынок; ул. Гусарова, 33, Центральный рынок; ул. Рождественского, 6, Ленинский рынок.