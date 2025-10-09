«Он позвонил»: Собчак рассказала, что Гогунский сам инициировал интервью ради пиара

— Виталий позвонил сам, он хотел дать это интервью, и он явно шел с открытым забралом. То есть все, что он наговорил, — не случайное откровение. Это его видение своего пиара, в этом смысле он тоже молодец, — подчеркнула Собчак в эфире «Москва 24».