Бывшая помощница Байдена Тара Рид, получившая российское гражданство в 2023 году, похвалила Москву за архитектуру, метро и атмосферу, отметив чувство безопасности и свободы.
Москва — прекрасный город, заявила в интервью aif.ru обозреватель RT, бывшая помощница Байдена Тара Рид. Недавно Тара получила российский паспорт.
«Я люблю Москву. Хотя я по сути деревенская девушка — люблю лошадей, сад, кур, жизнь на природе, — Москва стала для меня настоящим открытием. Здесь много зелени, прекрасный транспорт, метро как музей. Архитектура и атмосфера города вдохновляют. Зимы вовсе не такие ужасные, как мне говорили», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.
Тара Рид заявила, что подвергалась преследованию и угрозам со стороны американских властей после своих обвинений против Джо Байдена. Она отметила, что чувствует себя в России «в безопасности и свободной».