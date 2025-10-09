Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой

«Я люблю Москву. Хотя я по сути деревенская девушка — люблю лошадей, сад, кур, жизнь на природе, — Москва стала для меня настоящим открытием. Здесь много зелени, прекрасный транспорт, метро как музей. Архитектура и атмосфера города вдохновляют. Зимы вовсе не такие ужасные, как мне говорили», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.