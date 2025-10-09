Жителям Башкирии напомнили о сокращённом рабочем дне

«Для работодателей, которые считают, что все нерабочие праздничные дни перечислены в ст. 112 ТК РФ, региональных там нет, и поэтому 13 октября все уфимские филиалы московских и иных компаний должны работать, — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова. — Трудовые отношения регулируются не только Трудовым кодексом и другими федеральными законами, но и законами субъектов РФ, содержащими нормы трудового права. Об этом чётко сказано в ст. 5 ТК РФ. Региональными законами могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни (ч. 1 ст. 6 ТК РФ). У нас в регионе это Закон РБ от 27.02.1992 “О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан”. Поэтому если обособленное подразделение организации находится на территории республики, работодатель обязан предоставить 13 октября выходной работающим там сотрудникам».