Красноярец не хотел ехать с женой за покупками и инсценировал угон авто

Об этом сообщили в краевой полиции.
В апреле за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что неизвестные похитили «Тойоту Корону» ее мужа с парковки возле дома. Позже она оповестила стражей порядка о том, что они с супругом нашли угнанный автомобиль на острове Отдыха.
Полицейские выехали на место. При осмотре автомобиля было обнаружено, что замок зажигания сломан. Также имелись следы попытки вскрытия багажника. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).
При расследовании показания владельца «Тойоты» вызвали у правоохранителей сомнения. Молодой человек был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но упорно настаивал на том, что его автомобиль угнали.
«Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что хозяин авто сам оставил легковушку на острове, так как не хотел ехать с женой по магазинам за покупками. Для правдоподобности он повредил транспортное средство и положил на капот найденную рядом куртку», — рассказали в ГУ МВД России по региону.
На парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», ему грозит до 2 лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.