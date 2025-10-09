Красноярец не хотел ехать с женой за покупками и инсценировал угон авто

В апреле за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что неизвестные похитили «Тойоту Корону» ее мужа с парковки возле дома. Позже она оповестила стражей порядка о том, что они с супругом нашли угнанный автомобиль на острове Отдыха.

Полицейские выехали на место. При осмотре автомобиля было обнаружено, что замок зажигания сломан. Также имелись следы попытки вскрытия багажника. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).