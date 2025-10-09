Россиянам объяснили, как можно растянуть 28 дней отпуска на два месяца отдыха

В наступающем 2026 году 28 дней законного отпуска можно преобразовать в семь продолжительных периодов, фактически растянув отпускное время почти на два месяца. Об этом сообщил руководитель направления пользовательских продуктов специализированного сервиса Михаил Островерхий.
Наиболее благоприятными для организации длительного досуга он назвал январь, февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь. Именно в эти месяцы благодаря официальным праздникам и календарным переносам возможно создать идеальные условия для полноценных каникул.
Специалист детализировал, что с первого по 11 января трудящиеся россияне будут отдыхать без перерыва, а оформив дополнительно пять дней с 12-го по 16-е января, можно получить 18 дней непрерывного отдыха.
Эксперт добавил, что февральские праздничные дни при грамотном присоединении четырех отпускных суток превращаются в девятидневный отдых. А в первый весенний месяц легко организовать себе целую свободную неделю.
Майские праздники открываются выходными с первого по третье число, затем следует рабочая пятидневка, после которой вновь наступают нерабочие дни с девятого по 11 мая. Для объединения этих периодов в единый отпускной маршрут достаточно взять пять дней с четвертого по восьмое мая, что в совокупности составит 11 дней.
Трехдневные выходные в июне, приуроченные к Дню России, разумным планированием расширяются до девяти суток. Ноябрьские праздники, включающие День народного единства четвертого ноября, в комбинации с тремя отпускными днями образуют шестидневный отдых. Предновогодние дни с 28 по 30 декабря, объединенные с новогодними каникулами, создают еще один продолжительный отдых. Таким образом, 28 дней отпуска рациональным распределением преобразуются в семь отдельных периодов продолжительного отдыха.
