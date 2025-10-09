Россиянам объяснили, как можно растянуть 28 дней отпуска на два месяца отдыха

Майские праздники открываются выходными с первого по третье число, затем следует рабочая пятидневка, после которой вновь наступают нерабочие дни с девятого по 11 мая. Для объединения этих периодов в единый отпускной маршрут достаточно взять пять дней с четвертого по восьмое мая, что в совокупности составит 11 дней.