Музей истории Ростова-на-Дону стал членом Союза музеев России

Музей донской столицы получил свидетельство Союза музеев России.

Источник: Комсомольская правда

Музей истории Ростова-на-Дону был официально включен в реестр членов Союза музеев России. Соответствующее свидетельство подписал президент организации Михаил Пиотровский. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин, заявка от музея была подана в начале текущего года.

Союз музеев России является единственной в стране организацией, объединяющей такие учреждения в качестве общественных институтов. Ее ключевые задачи заключаются в объединении ресурсов членов для формирования, сохранения, исследования и презентации музейного фонда РФ, а также в защите интересов музеев на уровне государственной власти.

Эта общественная организация была основана в ноябре 2001 года. На сегодняшний день ее членами являются свыше 400 музейных учреждений из 76 регионов страны, и теперь в их числе находится и ростовский Музей истории города.

