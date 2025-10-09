Ричмонд
В Иркутской области на трассе «Байкал» фура перекрыла проезд в обе стороны

Сейчас на участке организовали реверсивное движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Фура перекрыла проезд в обе стороны на трассе «Байкал» в Иркутской области. Большегруз развернуло на заснеженной дороге в сторону села Выдрино. Несколько часов водители стояли в пробке.

Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в 10:30 дорога была перекрыта. Это произошло на 157-м километре автодороги.

— В результате инцидента никто не пострадал. В 11:50 на место приехали инспекторы ДПС и организовали реверсивное движение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Почему машину развернуло на дороге — сотрудники еще выясняют. Сейчас они работают на месте, затора уже нет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Саянске у пьяной женщины-водителя забрали автомобиль и лишили права управления.