В Омске передано в суд дело о незаконной продаже охотничьего ружья

Мужчина решил избавиться от оружия, чтобы обменять их на продукты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского округа завершила проверку уголовного дела в отношении омича. Мужчина обвиняется в попытке и фактическом сбыте огнестрельного оружия. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, мужчина приобрел двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра отечественного производства еще в 2021 году и хранил его у себя. Однако в ночь на 5 мая 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил избавиться от оружия.

Сначала подозреваемый предложил продать ружье сотруднику комиссионного магазина, но получил отказ. Не теряя времени, он нашел нового «покупателя» прямо на улице — незнакомого гражданина, которому отдал оружие в обмен на продукты питания и алкогольную продукцию.

Однако сделка не осталась незамеченной. Новый владелец ружья самостоятельно обратился в правоохранительные органы, сообщив о происшествии.

В результате мужчине были предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и части 7 статьи 222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия) и части 7 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения.