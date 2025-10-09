В Омске передано в суд дело о незаконной продаже охотничьего ружья

По данным следствия, мужчина приобрел двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра отечественного производства еще в 2021 году и хранил его у себя. Однако в ночь на 5 мая 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил избавиться от оружия.