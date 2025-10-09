«Дождь из отходов»: почему Ташкент до сих пор не научился не выбрасывать мусор из окон

В мае Министерство экологии опубликовало видео, от которого многим стало по-настоящему стыдно — и страшно. На кадрах — обычный жилой дом, но рядом с подъездом не клумба или лавочка, а настоящая мусорная свалка. Люди просто выходили из подъезда с пакетами и бросали их рядом. До контейнера — десять шагов, но идти лень. Видимо, ждут дворника, соседа или волшебную мусорную фею.