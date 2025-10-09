«Дождь из отходов»: почему Ташкент до сих пор не научился не выбрасывать мусор из окон

Привычка, которая не исчезает
Горожане требуют ужесточить штрафы и привлечь внимание к проблеме, которая давно переросла рамки отдельных домов. Ташкент растёт, появляются новые дома, но вместе с ними растёт и старая привычка считать, что «мусор — это не моё дело».
Если лет 20 назад выброшенный из окна мусор был скорее исключением, то теперь это почти бытовая норма. С ростом этажей увеличился и уровень равнодушия: окно стало заменой мусорного бака, а лень — частью городской культуры.
И это не проблема ЖКХ или управляющих компаний — это проблема людей, которых ничто не останавливает. Жильцы, уставшие жить под «дождём из отходов», начали устанавливать камеры — на столбы, деревья, козырьки подъездов. Иногда это помогает: нарушителей ловят с поличным. Но проходит пара недель — и всё начинается снова.
Преступление и наказание
Любопытная статистика: с января по сентябрь в Ташкенте было составлено 808 протоколов по статье 161 Кодекса об административной ответственности — столько горожан уличили в неоднократном выбрасывании мусора в неположенных местах. То есть их не просто один раз поймали и оштрафовали — наказание последовало после нескольких предупреждений.
Можно сколько угодно ругать коммунальщиков, но, если жители считают, что улица — это помойка, никакие субботники и красивые слоганы не помогут.
«Давно пора ужесточить штрафы. Сейчас из окон летит всё подряд! Такого никогда не было. Раньше за бумажный самолётик дворник ругал, а теперь — ковры трясут, как на базаре», — возмущается жительница одной из ташкентских многоэтажек.
Культурный разрыв или отсутствие воспитания?
Многие объясняют происходящее культурным разрывом: в столицу приезжают люди из регионов, где они жили в частных домах и не знают правил проживания в многоэтажках. Другие считают, что всё дело в недостатке воспитания — ведь часто именно дети бросают фантики и бутылки прямо из окон, не задумываясь о последствиях.
В мае Министерство экологии опубликовало видео, от которого многим стало по-настоящему стыдно — и страшно. На кадрах — обычный жилой дом, но рядом с подъездом не клумба или лавочка, а настоящая мусорная свалка. Люди просто выходили из подъезда с пакетами и бросали их рядом. До контейнера — десять шагов, но идти лень. Видимо, ждут дворника, соседа или волшебную мусорную фею.
Тогда нарушителей удалось установить, и в отношении них составили административные протоколы по статье 91 Административного кодекса. Каждый заплатил штраф в размере одной базовой расчетной величины — 375 тысяч сумов. Общая сумма штрафов составила 2 млн 250 тыс. сумов.
Вопрос не в деньгах, а в культуре
Как показала практика, дело не в деньгах. Это вопрос культуры. Или её полного отсутствия. Привычка жить «на авось» и надеяться, что кто-то уберёт, кто-то исправит, кто-то позаботится — воняет куда сильнее, чем мусор под окнами.
Возможно, пришло время пересмотреть подход: ужесточить наказания, ввести общественные работы за повторные нарушения и, главное, заняться системным просвещением и воспитанием. Потому что с мусором в голове никакие контейнеры не помогут.