Рейсы задержаны и отменены: что происходит в крупных аэропортах России 9 октября

В ночь с 8 на 9 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Наибольшее количество дронов — девять — сбито над Волгоградской областью. По три дрона перехвачены над Брянской и Курской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Сработавшие системы ПВО полностью нейтрализовали угрозу до того, как дроны могли приблизиться к населенным пунктам или критическим объектам.