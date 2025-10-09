В Уфе пройдут отключения воды и электричества.

В Уфе 9 октября 2025 года запланированы отключения коммунальных ресурсов, сообщает городское УЖХ.
Калининский район по адресам:
— ул. Первомайская 76, 76/1, 80, ул. Свободы 4, 6, 8, ул. Интернациональная 113 — с 9−00 до 17−00 отключение электроэнергии.
— ул. Касимовская 2, 6, 6/1, 10, 10/1, 14/1, ул. Сельская 2, 4, 6, 8 — с 11−00 до 23−00.
отключение холодной воды.
Орджоникидзевский район по адресам:
— ул. Кулибина 22, 24, 26, 26/а, 28, ул. Кольцевая 121, 123, 125, ул. А. Невского 29, 30, 30/а, 32/а — с 10−00 до 17−00 отключение электроэнергии.
— ул. Кольцевая 127, ул. Невского 33 — с 10−00 до 17−00 отключение электроэнергии и горячей воды.
— ул. Космонавтов 5 — с 10−00 до 17−00 отключение электроэнергии.
— ул. Космонавтов 7 — с 10−00 до 17−00 отключение электроэнергии и горячей воды.