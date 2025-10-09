Неожиданно выяснилась обратная сторона итальянской медицины

Наиболее неожиданным стал процесс получения результатов. Потребовалось два визита в клинику — для получения направления и непосредственно для сдачи биоматериала. Медперсонал сообщил, что при нормальных показателях результаты появятся на сайте в тот же день, а при наличии патологий — только через шестеро суток. Такие сроки информирования при серьезных заболеваниях представляются критически неприемлемыми.