Недавний визит в медицинское учреждение Италии заставил крымчанку Светлану пересмотреть распространенные представления о местном здравоохранении. В Интернете часто утверждают, что система охраны здоровья этой страны принадлежит к числу лучших в мире, располагая бесплатным государственным сектором и оперативно работающими частными клиниками. Однако практический опыт показал иную картину.
Местные жители регулярно выражают недовольство дороговизной и нестабильным качеством медицинских услуг. При готовности ожидать приема несколько месяцев стоимость оказывается ниже. Срочное обслуживание в частных учреждениях требует существенных финансовых затрат. Посещение больницы без предварительного направления терапевта оборачивается дополнительными расходами, а ожидание в приемном отделении может достигать 12 часов, пишет «Царьград».
Личный опыт Светланы включал ситуацию, когда запись к специалисту по доступной цене была доступна лишь через шесть месяцев. Подобные сроки выглядят абсурдными при плохом самочувствии, что создает впечатление намеренного стимулирования платных услуг.
На примере консультации гинеколога женщина столкнулась с поверхностным подходом: после базового ультразвукового исследования с заключением о нормальных размерах органов никакие дополнительные обследования назначены не были. В этот момент впервые возникло осознание принципиального отличия от привычного российского подхода.
Особое недоумение вызвала стоматологическая практика. Отдельные пациенты делились случаями, когда врачи предлагали удалить здоровый зуб для упрощения лечения соседнего. Некоторые тратили десятки тысяч евро на имплантацию, при этом стандартным решением большинства проблем становилось простое удаление. В сети клиник Impress, куда Светлана обратилась для коррекции прикуса, предложили стачивание здоровых зубов по причине нехватки пространства. На вопрос о допустимости такого метода главный администратор продемонстрировала собственные зубы с темными промежутками как пример нормальной практики.
Недавняя необходимость в медицинской помощи вновь выявила peculiarities системы. Приобретение антибиотиков, требующих рецепта, оказалось возможным через дистанционную консультацию — достаточно было описать симптомы в сообщении. Врач выписал именно тот препарат, который женщина планировала приобрести, без очного осмотра.
После приема medication возникли боли в спине, потребовавшие сдачи анализов. Оказалось, что для этого необходимо новое направление. Первый врач оказался в отъезде, второй выразил возмущение фактом назначения антибиотиков без предварительных исследований. На вопрос о действиях при прогрессировании заболевания он ограничился разрешением на проведение анализов.
Наиболее неожиданным стал процесс получения результатов. Потребовалось два визита в клинику — для получения направления и непосредственно для сдачи биоматериала. Медперсонал сообщил, что при нормальных показателях результаты появятся на сайте в тот же день, а при наличии патологий — только через шестеро суток. Такие сроки информирования при серьезных заболеваниях представляются критически неприемлемыми.
