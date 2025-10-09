Номера проданной люксовой машины Галкина* стоили дороже самого автомобиля

Юморист может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами, заявление будет рассматривать Роспатент. Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений, по мнению экспертов, связан с попытками оспорить статус иностранного агента. Когда из артистов ранее хотели лишить права на свое имя — в материале URA.RU.