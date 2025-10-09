Стала известна цена номеров Bentley Галкина*: машина оказалась просто «дешевкой»

Редкий, люксовый Bentley Arnage Максима Галкина* был с красивыми государственными номерами, которые стоят семь миллионов рублей. Эта сумма больше чем в два раза больше стоимости самого автомобиля. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.
Государственные номера на автомобиле иноагента были с «зеркальными» цифрами и тремя буквами «О». В январе этого года, согласно официальным данным, была внесена пометка о том, что Галкину выдали дубликат взамен утраченных «государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». И уже через два месяца у машины сменился владелец и номер.
Подобные госномера сейчас, отмечает агентство, с новым кодом московского региона продаются более чем за 7,4 миллиона рублей. А вот сам Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра можно купить «за каких-то» 2,3 до 4,5 миллиона рублей.
Напомним, недавно стало известно, что сбежавший из России артист продал редкий автомобиль. На который был в его собственности 22 года.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскрыл цель редких поездок Аллы Пугачевой в Россию. Оказывается, певица просила, чтобы ее мужу, шоумену Максиму Галкину* разрешили вернуться и заниматься своей профессией.
А на днях появились новости о неприятностях в России у самой некогда примадонны российского шоубиза. Оказалось, что ее отключили от российской системы ОМС. И теперь получать медпомощь в России по полису она не может.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.