Стала известна цена номеров Bentley Галкина*: машина оказалась просто «дешевкой»

Государственные номера на автомобиле иноагента были с «зеркальными» цифрами и тремя буквами «О». В январе этого года, согласно официальным данным, была внесена пометка о том, что Галкину выдали дубликат взамен утраченных «государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». И уже через два месяца у машины сменился владелец и номер.