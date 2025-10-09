Ричмонд
На «встречке» влетели в КамАЗ: в страшной аварии погибли супруги и их 13-летняя дочь

В Сибае в ДТП с КамАЗом погибли супруги и их 13-летняя дочь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 9 октября, в башкирском городе Сибае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария произошла на улице Загородной. 41-летний водитель Skoda Yeti при обгоне столкнулся с попутной Skoda Kodiaq. От удара Skoda Yeti выехала на «встречку» и столкнулась с бортовым КамАЗом.

В результате ДТП водитель «Йети» и его 40-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Их 13-летняя дочь умерла в медучреждении.

На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и МВД. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Владимир Севастьянов обратился к водителям с призывом быть благоразумными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и думать о безопасности всех участников дорожного движения.

