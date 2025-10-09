Шторы можно не распахивать — за окошком пасмурно, а в квартирах — темень: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил об отключениях по следующим адресам.
Ботаника.
Ул. Мунчешть, 810−812 — с 09:00 до 16:00.
Свет будут отключать и в пригородах столицы: в Кодру, Будештах, Бубуечь, Крикова и Чореску.
