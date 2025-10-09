Ричмонд
Шторы можно не распахивать — за окошком пасмурно, а в квартирах — темень: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в четверг, 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик услуги сообщил об отключениях по следующим адресам.

Ботаника.

Ул. Мунчешть, 810−812 — с 09:00 до 16:00.

Свет будут отключать и в пригородах столицы: в Кодру, Будештах, Бубуечь, Крикова и Чореску.

