Астрологи предупреждают: вот что нельзя делать в зеркальную дату 10.10, иначе вернётся бумерангом

Теперь самое важное: как правильно сформулировать желание 10 октября, чтобы оно не просто сбылось, а сбылось именно так, как вы хотите? Первое и главное правило — забудьте слово «хочу». Когда вы говорите «я хочу новую работу», Вселенная даёт вам именно состояние желания, а не саму работу. Вы так и будете хотеть её всю жизнь, но не получите. Правильная формулировка звучит так: «Я работаю в компании моей мечты и получаю достойную зарплату», «У меня есть любящий и заботливый партнёр», «Я живу в просторной квартире с видом на парк». Пишите в настоящем времени, будто это уже свершилось. Добавьте эмоции и ощущения: «Я чувствую радость каждое утро, просыпаясь на новой работе», «Я благодарна за тепло и поддержку, которые дарит мне любимый человек». Чем ярче эмоциональная окраска, тем быстрее желание материализуется.