Самый смертоносный ураган в истории начался 9 октября 1780 года

«Ужасный ураган, который начал бушевать с большой яростью в полдень 10-го и продолжался с большой силой до четырех часов утра следующего, 11-го. В восемь часов вечера был разрушен пасторский дом Св. Фомы, а церковь, где настоятель и его семья искали убежища, начала рушиться примерно через два часа, алтарь обрушился, когда семья была в церкви. Часовня Св. Фомы, церкви Св. Михаила, Св. Георгия, Крайст-Черч и Св. Лукии были полностью разрушены, другие церкви были серьезно повреждены. (кроме Св. Петра и Св. Филиппа). Из-за разрушения приходской церкви и часовни богослужения пришлось проводить в бойлерной в поместье Рок-Холл. Большинство других зданий и сооружений были разрушены, и много жизней потеряно. Мертвых нельзя было привезти в церковь, поэтому их хоронили в садах и на частных землях», — эта запись осталась в приходской книге одной из церквей. С учетом того, что церкви в ту эпоху часто были самыми прочными и качественно построенными сооружениями, можно представить, что случилось с обычными домами и тем более бедняцкими лачугами, которые подчас могут упасть от обычного ветра.