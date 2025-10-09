Крымский мост сейчас — обстановка к утру пятницы

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.