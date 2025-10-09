В Беларуси обновлено положение о спортивно-оздоровительном лагере

Документ устанавливает порядок создания и деятельности спортивно-оздоровительного лагеря, его структуру, порядок организации и проведения учебно-тренировочного процесса, порядок и условия привлечения тренеров и другие особенности функционирования лагеря.
Отмечено, что спортивно-оздоровительный лагерь создается государственными органами, осуществляющими госрегулирование и управление в сфере физкультуры и спорта, специализированными учебно-спортивными учреждениями, училищами олимпийского резерва или их учредителями, иными организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого класса.
Направляются в спортивно-оздоровительный лагерь лица, проходящие спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по видам спорта в виде обособленных структурных подразделений, училищах олимпийского резерва, других организациях, которые осуществляют подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого класса.
В постановлении определены организационные основы деятельности спортивно-оздоровительного лагеря, управление им, другие моменты. Прописаны и типовые штаты работников спортивно-оздоровительного лагеря.
Постановление «Об утверждении положения о спортивно-оздоровительном лагере» от 26 мая 2011 года признано утратившим силу.
Документ вступает в силу после официального опубликования.