В Беларуси обновлено положение о спортивно-оздоровительном лагере

Направляются в спортивно-оздоровительный лагерь лица, проходящие спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по видам спорта в виде обособленных структурных подразделений, училищах олимпийского резерва, других организациях, которые осуществляют подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого класса.