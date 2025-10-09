Пермь вновь накрыл густой туман утром 9 октября

Туман накрыл Пермь утром 9 октября, сообщают очевидцы сайту perm.aif.ru.
Атмосферное явление заметили пермяки, живущие в низинах и рядом с водоёмами. Густой туман окутал улицы Ленина и Петропавловскую, а также микрорайон ДКЖ.
Из-за тумана значительно снизилась видимость на дорогах. Автомобилистам пришлось ехать медленно и включёнными фарами.
При этом жители Городских горок и ЖК «Арсенал» отмечают, что не видели тумана. У них утро началось с красивого рассветного неба.
Напомним, региональный МЧС накануне предупреждал жителей об изменении погодных условий. Ведомство просит пешеходов и водителей быть осторожными и внимательными.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что плотный туман был в Перми и утром 8 октября. По словам местных жителей, явление наблюдалось на центральных улицах города и в некоторых микрорайонах.