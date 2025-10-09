Ричмонд
Ростовская аптека оштрафована за торговлю лекарствами по поддельным рецептам

В Ростове аптека торговала популярными у наркоманов препаратами по поддельным рецептам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону аптека была привлечена к административной ответственности за отпуск лекарственных препаратов по сомнительным рецептам. О выявленном нарушении сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области.

Поводом для вмешательства контролирующего ведомства стали выявленные индикаторы риска. Во время ревизии выяснилось, что эта аптека реализовывала медикаменты, пользующиеся спросом у наркозависимых людей, используя при этом рецепты с признаками недействительности.

В частности, в документах, на основании которых происходила продажа, в качестве лечебного учреждения, выписавшего их, значилось устаревшее название ГБУ РО «Городская больница № 4». Это наименование не используется уже несколько лет. Кроме того, было зафиксировано, что сотрудники аптеки самостоятельно вносили правки в бланки рецептов.

Арбитражный суд Ростовской области, рассмотрев материалы дела, признал аптеку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. А также назначил штраф.

