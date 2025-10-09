Ростовская аптека оштрафована за торговлю лекарствами по поддельным рецептам

В частности, в документах, на основании которых происходила продажа, в качестве лечебного учреждения, выписавшего их, значилось устаревшее название ГБУ РО «Городская больница № 4». Это наименование не используется уже несколько лет. Кроме того, было зафиксировано, что сотрудники аптеки самостоятельно вносили правки в бланки рецептов.