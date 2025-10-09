Приговор студенту, получившему 13 лет за госизмену, признан законным

Приговор в отношении 24-летнего студента Петербургского педагогического университета Герцена Даниила Галицкого*, осужденного за госизмену и оправдание терроризма, признан законным и вступил в законную силу, передает ТАСС.
Сообщается, что апелляционной военный суд во Власихе оставил без изменений приговор от 19 мая 2025 года и не удовлетворил апелляционные жалобы защиты.
Первый Западный окружной военный суд приговорил Галицкого к 13 годам лишения свободы отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение одного года администрировать интернет-ресурсы.
Отмечается, что до задержания Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии университета имени Герцена и планировал стать политическим журналистом.
Ранее в Ялте 67-летний пенсионер был осужден за госизмену и связи со спецслужбами Украины. Он приговорен к 14 годам лишения свободы.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.