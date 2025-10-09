Ричмонд
Волгоградцам назвали полезную для сердца сладость

Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, рассказала, что можно есть на десерт сердечникам без вреда для здоровья.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением врачи рекомендуют ограничивать количество сладкого в рационе. Однако есть лакомство, которое сердечникам даже полезно. Это курага, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Благодаря высокому содержанию калия этот сухофрукт помогает поддерживать здоровье сердца. Этот микроэлемент играет большое значение для сократительной функции миокарда, что способствует нормализации сердечного ритма.

Именно поэтому калий всегда советуют употреблять пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 100 г кураги содержится около 60−70% суточной нормы микроэлемента.

Кроме того, в сухофрукте содержатся витамин А, бета-каротин и антиоксиданты. Они обладают иммуностимулирующим и защитным действием.

Значительное содержание пищевых волокон в кураге, в свою очередь, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.