Волгоградцам назвали полезную для сердца сладость

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением врачи рекомендуют ограничивать количество сладкого в рационе. Однако есть лакомство, которое сердечникам даже полезно. Это курага, отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Благодаря высокому содержанию калия этот сухофрукт помогает поддерживать здоровье сердца. Этот микроэлемент играет большое значение для сократительной функции миокарда, что способствует нормализации сердечного ритма.
Именно поэтому калий всегда советуют употреблять пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 100 г кураги содержится около 60−70% суточной нормы микроэлемента.
Кроме того, в сухофрукте содержатся витамин А, бета-каротин и антиоксиданты. Они обладают иммуностимулирующим и защитным действием.
Значительное содержание пищевых волокон в кураге, в свою очередь, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.