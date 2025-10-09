Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле начали нарушать договоренности о перемирии с ХАМАС

Израильские военные продолжили наносить авиаудары по сектору Газа несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.

Израиль продолжит атаки, несмотря на прошедшие переговоры.

Израильские военные продолжили наносить авиаудары по сектору Газа несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.

«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Кроме того, интенсивным авиаударам подвергся город Газа», — говорится в заявлении службы гражданской обороны сектора Газа. Цитата по ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе, согласно которому, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных. Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Переговоры состоялись в Египте.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана. Согласно этим договоренностям, в ближайшее время должно было состояться освобождение всех заложников, а израильские войска — отойти к согласованной линии внутри сектора Газа.

На фоне заключения соглашения премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте. Теперь Израиль готовится к возможному визиту американского лидера.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше