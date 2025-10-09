В Израиле начали нарушать договоренности о перемирии с ХАМАС

Израиль продолжит атаки, несмотря на прошедшие переговоры.
Израильские военные продолжили наносить авиаудары по сектору Газа несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.
«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Кроме того, интенсивным авиаударам подвергся город Газа», — говорится в заявлении службы гражданской обороны сектора Газа. Цитата по ТАСС.
Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе, согласно которому, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных. Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Переговоры состоялись в Египте.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана. Согласно этим договоренностям, в ближайшее время должно было состояться освобождение всех заложников, а израильские войска — отойти к согласованной линии внутри сектора Газа.
На фоне заключения соглашения премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте. Теперь Израиль готовится к возможному визиту американского лидера.