Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из роддомов Челябинска за неделю родились три двойни

В одном из роддомов Челябинска за неделю родились три двойни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Клинике ЮУГМУ: «две “королевские” двойни и одна пара двойняшек-мальчишек появились на свет в нашем роддоме за одну неделю».

Отмечается, что все они родились в семьях, где уже есть первые дети. Малыши появились на свет 29 сентября, 2 и 3 октября.

«Это мои вторые роды, у нас есть сын, ему 10 лет. Он с нетерпением брата и сестренку», — говорится Елена, мама «королевской» двойни, мальчика Жени и девочки Ксюши.

Еще одна «королевская» двойня — мальчик Семен и девочка Екатерина. В семье есть старшая дочь.

Братья-двойняшки Роберт и Ратмир осчастливили семью, где уже есть 12-летняя дочка.

Как отметила заместитель главного врача Клиники ЮУГМУ Татьяна Узлова, нередко беременность двойней протекает с осложнениями. Часто новорожденные появляются с небольшим весом или раньше положенного срока.

«Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам в нашем роддоме есть все условия для благополучного исхода многоплодной беременности и выхаживания новорожденных, которые требуют особого ухода», — говорит специалист.