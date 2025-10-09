В одном из роддомов Челябинска за неделю родились три двойни

Все произошло в Клинике ЮУГМУ: «две “королевские” двойни и одна пара двойняшек-мальчишек появились на свет в нашем роддоме за одну неделю».
Отмечается, что все они родились в семьях, где уже есть первые дети. Малыши появились на свет 29 сентября, 2 и 3 октября.
«Это мои вторые роды, у нас есть сын, ему 10 лет. Он с нетерпением брата и сестренку», — говорится Елена, мама «королевской» двойни, мальчика Жени и девочки Ксюши.
Еще одна «королевская» двойня — мальчик Семен и девочка Екатерина. В семье есть старшая дочь.
Братья-двойняшки Роберт и Ратмир осчастливили семью, где уже есть 12-летняя дочка.
Как отметила заместитель главного врача Клиники ЮУГМУ Татьяна Узлова, нередко беременность двойней протекает с осложнениями. Часто новорожденные появляются с небольшим весом или раньше положенного срока.
«Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам в нашем роддоме есть все условия для благополучного исхода многоплодной беременности и выхаживания новорожденных, которые требуют особого ухода», — говорит специалист.