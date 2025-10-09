РНПЦ сказал, сколько времени белорусам нужно ждать операцию на сердце

Заместитель директора по хирургической помощи Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Сергей Спиридонов сказал, сколько времени белорусам нужно ждать операцию на сердце. Об этом пишет БелТА.
Сергей Спиридонов обратил внимание, что есть несколько видов очередей на проведение хирургического вмешательства — плановая, неотложная, экстренная. По словам специалиста, в случае экстренной операции пациента оперируют в тот же день. Он добавил, что неотложная помощь оказывается примерно в течение месяца. Если состояние пациента ухудшается, то его могут перевести в число нуждающихся в экстренной помощи.
— Что касается плановой, то время ожидания, как правило, составляет три-четыре месяца, — сообщил замдиректора.
Спиридонов отметил, что для обозначенного периода.
довольно много времени уходит на подготовку к операции — проведение лабораторных и ультразвуковых исследований, холтеровского мониторирования и так далее.
