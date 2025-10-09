РНПЦ сказал, сколько времени белорусам нужно ждать операцию на сердце

Сергей Спиридонов обратил внимание, что есть несколько видов очередей на проведение хирургического вмешательства — плановая, неотложная, экстренная. По словам специалиста, в случае экстренной операции пациента оперируют в тот же день. Он добавил, что неотложная помощь оказывается примерно в течение месяца. Если состояние пациента ухудшается, то его могут перевести в число нуждающихся в экстренной помощи.