Полиция изъяла у жителя Хабаровского края более 150 кг чёрной икры

В поселке Чныррах Николаевского района полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли в квартире местного жителя более 150 кг черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О незаконном хранении деликатеса поступила оперативная информация, которая подтвердилась во время обыска: в квартире находились 319 полимерных контейнеров с икрой рыб осетровых пород объемом 0,5 литра. 51-летний хозяин квартиры сказал, что нашел продукцию недалеко от поселка на берегу Амура, планировал найти ее владельца и вернуть.
— Версию проверят полицейские. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биоресурсов (ст. 258.1 УК РФ). Икра изъята и помещена на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
