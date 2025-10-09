Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция изъяла у жителя Хабаровского края более 150 кг чёрной икры

По словам мужчины, деликатес он нашёл на берегу Амура.

Источник: ГУ МВД

В поселке Чныррах Николаевского района полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли в квартире местного жителя более 150 кг черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О незаконном хранении деликатеса поступила оперативная информация, которая подтвердилась во время обыска: в квартире находились 319 полимерных контейнеров с икрой рыб осетровых пород объемом 0,5 литра. 51-летний хозяин квартиры сказал, что нашел продукцию недалеко от поселка на берегу Амура, планировал найти ее владельца и вернуть.

— Версию проверят полицейские. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биоресурсов (ст. 258.1 УК РФ). Икра изъята и помещена на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, красную икру в почтовых отправлениях пытались незаконно вывезти из Хабаровского края.